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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕН МОШЕННИЧЕСКИЙ САЙТ С РЕЕСТРАМИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 01 апреля 2024 18:17
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ВЫЯВЛЕН МОШЕННИЧЕСКИЙ САЙТ С РЕЕСТРАМИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министерство туризма Абхазии постоянно мониторит интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Республику Абхазия. Так, был выявлен мошеннический сайт – https://abkhazia-reestr-hotels.com/hotels.html

Минтуризма просит гостей республики быть более бдительными и сверять информацию с официальными данными Министерства туризма Республики Абхазия https://minturizm.apsny.land/ в разделе: Реестр объектов размещения на территории Республики Абхазия.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 01 апреля 2024 18:21

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