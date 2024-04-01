ВЫЯВЛЕН МОШЕННИЧЕСКИЙ САЙТ С РЕЕСТРАМИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ В АБХАЗИИ
Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министерство туризма Абхазии постоянно мониторит интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Республику Абхазия. Так, был выявлен мошеннический сайт – https://abkhazia-reestr-hotels.com/hotels.html
Минтуризма просит гостей республики быть более бдительными и сверять информацию с официальными данными Министерства туризма Республики Абхазия https://minturizm.apsny.land/ в разделе: Реестр объектов размещения на территории Республики Абхазия.