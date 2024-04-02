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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Вторник, 02 апреля 2024 16:23
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД совместно со службой Государственной безопасности Республики Абхазия задержан Джинджолия Астамур Отарович, 1984 г.р., проживающий в г. Сухум, который был доставлен в один из служебных кабинетов для проведения процедуры личного досмотра.

Задержанный в присутствии двух граждан, приглашенных в качестве понятых, собственноручно выдал хранимый в себе сверток.

Изъятое было направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД, где установлено, что содержащееся в целлофановом пакете порошкообразное светлое вещество является наркотическим средством «метадон», общая масса наркотического средства составила 76,595 граммов, что является особо крупным размером.

Гражданину Джинджолия вменяется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, последний заключен под стражу. Расследование уголовного дела проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 02 апреля 2024 16:33

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