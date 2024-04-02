ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД совместно со службой Государственной безопасности Республики Абхазия задержан Джинджолия Астамур Отарович, 1984 г.р., проживающий в г. Сухум, который был доставлен в один из служебных кабинетов для проведения процедуры личного досмотра.

Задержанный в присутствии двух граждан, приглашенных в качестве понятых, собственноручно выдал хранимый в себе сверток.

Изъятое было направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД, где установлено, что содержащееся в целлофановом пакете порошкообразное светлое вещество является наркотическим средством «метадон», общая масса наркотического средства составила 76,595 граммов, что является особо крупным размером.

Гражданину Джинджолия вменяется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, последний заключен под стражу. Расследование уголовного дела проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.