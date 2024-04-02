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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТЫ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

Новости Вторник, 02 апреля 2024 16:30
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У ЖИТЕЛЯ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТЫ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Очамчырскому району в результате осмотра домовладения в с. Джал по месту проживания Тужба Адгура Гарриевича, 1981 г.р., обнаружили и изъяли принадлежащее последнему оружие – автомат системы «Калашникова» калибра 5,45 мм с боеприпасами к нему в количестве 90 патронов.

Так же изъято 8 автоматных магазинов, снаряженных 229-ю патронами аналогичного калибра и ручная граната Ф-1, хранящиеся в разгрузочном жилете.

По факту незаконного приобретения, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов в отношении гражданина Тужба группой дознания ОВД по Очамчырскому району в соответствии с ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 02 апреля 2024 16:31

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