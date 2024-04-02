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Абхазия Информ

НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ИЗЪЯТО У ЖИТЕЛЯ Г. СУХУМ

Новости Вторник, 02 апреля 2024 16:33
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НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ИЗЪЯТО У ЖИТЕЛЯ Г. СУХУМ

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Следственной группой Отдела внутренних дел по Гудаутскому району расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 223 УК РА в отношении жителя г. Сухум Етумян Мисака Андрониковича, 1975 г.р.

В результате личного досмотра, проведенного в служебном порядке, в кармане брюк у данного гражданина сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД были обнаружены два свертка с наркотическими средствами «мефедрон» и «тенамфетамин», что установлено в результате проведенного исследования в ЭКЦ МВД.

Мисаку Етумян вменяется незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта. На период следственных мероприятий гражданин отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

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