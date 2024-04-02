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Абхазия Информ

ИТОГИ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Новости Вторник, 02 апреля 2024 16:35
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ИТОГИ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. По итогам прошедшей недели в результате проведения усиленных рейдовых мероприятий, направленных на повышение уровня обеспечения дорожной безопасности и профилактики нарушений правил дорожного движения, сотрудниками центрального аппарата и роты специального сопровождения Управления ГАИ МВД Абхазии совместно с подразделениями Госавтоинспекции городских управлений и районных отделов внутренних дел выявлено 1799 административных правонарушений.

При проведении рейдовых мероприятий сотрудники милиции особое внимание уделяют недопущению фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. 102 водителя, которые пребывали за рулем автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, привлечены к административной ответственности. 94 человека лишены водительских удостоверений на 6 месяцев со штрафом в 30.000 рублей. В отношении восьмерых водителей составлены соответствующие материалы и направлены в суды для принятия законных решений.

Составлен 141 административный протокол за нарушение норм светопропускаемости стекол, тонировочные пленки с автомобилей снимаются на месте.

Усиленные рейдовые мероприятия проводятся системно методом территориальной ротации ведомственных подразделений согласно указанию министра внутренних дел Роберта Киут и продолжатся до особого распоряжения.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 02 апреля 2024 16:36

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