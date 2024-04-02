ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЛЕНАМИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с Председателем и судьями Конституционного суда Республики Абхазия. В ней приняли участие вице-президент Бадра Гунба и руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия.

Начиная встречу, глава государства поблагодарил за проделанную работу Людмилу Ходжашвили, занимавшую должность председателя с 01 марта 2021 года.

Президент поздравил Диану Пилия с избранием на должность председателя Конституционного суда.

«Создание Конституционного суда усилило правозащитный потенциал государства, заложило правовые основы для дальнейшего развития общества и государства», – сказал Аслан Бжания, подчеркнув необходимость органа конституционного контроля следить за соблюдением норм основного закона страны.

В свою очередь Диана Пилия заверила, что работа, которую начинали предшественники, будет продолжена в конструктивном русле.

«Основополагающими принципами при рассмотрении обращений являются конституционная законность, обеспечение верховенства Конституции, независимость, гласность, всестороннее рассмотрение проблем, которые поднимаются в обращениях. В каждом нашем заключении указано, что Конституционный суд решает исключительно вопросы права и не дает оценку фактическим обстоятельствам», – сказала Диана Пилия.

Она также отметила, что работа Конституционного Суда за шесть лет показала, что в своих обращениях гражданами справедливо поднимаются проблемы конституционности отдельных положений законов, разрешаются по запросам уполномоченных органов и рассматриваются инициативы о поправках Конституции.

Глава государства был также информирован о работе по систематизации и анализу законодательства по вопросам ведения Конституционного суда и выдвинуты конкретные предложения для рассмотрения и внесения изменений в ряд законодательных актов.

На встрече также обсуждались актуальные вопросы, связанные с правозащитным потенциалом, реализацией конституционного судопроизводства и планируемом юбилейном праздновании 30-летия Конституции Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт главы государства.