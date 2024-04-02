ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Подведены итоги чемпионата Республики Абхазия по пауэрлифтингу, который прошел в Сухуме. В турнире принял участие 21 спортсмен, в том числе 4 девушки.
В дисциплине «троеборье» среди мужчин с учетом коэффициента первое место занял Рамзан Деляниди (весовая категория до 67кг, сумма 310 кг), вторым стал Эслан Начкебия (весовая категория до 75 кг, сумма 330 кг), третье – Богдан Еременко (Россия, весовая категория до 100 кг, сумма 365 кг).
Среди женщин первой стала Мария Князева (весовая категория до 67 кг, сумма 305 кг), второе место заняла Амина Кишмария (весовая категория до 60 кг, сумма 240 кг), третье – Светлана Делибалтян (весовая категория до 60 кг, сумма 215 кг).
В дисциплине «жим лежа» среди мужчин первым стал Евгений Тапкин (Россия, весовая категория 100+, с результатом 145 кг), среди женщин победительницей стала Аигюль Кар (весовая категория 75 кг, с результатом 60 кг).
В дисциплине «народный жим» (жим половины собственного веса на количество) первые места заняли Николай Стороженко (40 кг, 66 раз), Евгений Тапкин (52,5 кг, 60 раз) и Мария Князева (30 кг, 33 раза).