ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Подведены итоги чемпионата Республики Абхазия по пауэрлифтингу, который прошел в Сухуме. В турнире принял участие 21 спортсмен, в том числе 4 девушки.

В дисциплине «троеборье» среди мужчин с учетом коэффициента первое место занял Рамзан Деляниди (весовая категория до 67кг, сумма 310 кг), вторым стал Эслан Начкебия (весовая категория до 75 кг, сумма 330 кг), третье – Богдан Еременко (Россия, весовая категория до 100 кг, сумма 365 кг).