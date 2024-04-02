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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТУЮТ ЧЕМПИОНАТЫ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ КОМАНД

Новости Вторник, 02 апреля 2024 17:29
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В СУХУМЕ СТАРТУЮТ ЧЕМПИОНАТЫ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ КОМАНД

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. 6 апреля в Сухуме стартуют чемпионаты Республики Абхазия по волейболу среди женских и мужских команд. В соревнованиях примут участие девять мужских и шесть женских команд. Турниры пройдут по круговой системе (каждый с каждым), затем четыре сильнейшие команды встретятся в финале четырех.

В первом туре игры пройдут одновременно в двух залах: в РДЮСШ игр и во Дворце спорта имени Сергея Багапш. Открытие чемпионатов состоится в РДЮСШ игр 6 апреля в 10:30.

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