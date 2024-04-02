В СУХУМЕ СТАРТУЮТ ЧЕМПИОНАТЫ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ КОМАНД
Новости Вторник, 02 апреля 2024 17:29
Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. 6 апреля в Сухуме стартуют чемпионаты Республики Абхазия по волейболу среди женских и мужских команд. В соревнованиях примут участие девять мужских и шесть женских команд. Турниры пройдут по круговой системе (каждый с каждым), затем четыре сильнейшие команды встретятся в финале четырех.
В первом туре игры пройдут одновременно в двух залах: в РДЮСШ игр и во Дворце спорта имени Сергея Багапш. Открытие чемпионатов состоится в РДЮСШ игр 6 апреля в 10:30.