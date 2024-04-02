Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. 4 мая в гагрской средней школе № 1 состоится открытый мастер-класс от основателя и главного тренера российского отделения международной академии CheckMat, обладателя черного пояса 2-го дана по бразильскому джиу-джитсу, чемпиона России, призера чемпионатов Европы и мира по джиу-джитсу Дауда Адаева.

Заявки на участие принимаются по предварительной записи по телефону: +7 (940) 959 99 96 (WhatsApp).

Мероприятие организовано Федерацией джиу-джитсу Республики Абхазия при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта и Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Гагрского района.