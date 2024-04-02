КУРСАНТЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища посетили музей вооруженных сил Абхазии. Они осмотрели экспозицию, посвященную Отечественной войне народа Абхазии, становлению и формированию ВС страны.
В ходе экскурсии молодые люди узнали о подвигах защитников Отечества, участниках Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии, истории военных, антитеррористических операций, проводимых вооруженными силами.
С большим интересом курсанты ознакомились с представленными в музее образцами оружия, фронтовыми письмами, фотографиями и боевыми орденами защитников Отечества, осмотрели боевые знамена фронтов и знамя Победы.