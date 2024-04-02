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КУРСАНТЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 02 апреля 2024 17:38
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КУРСАНТЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища посетили музей вооруженных сил Абхазии. Они осмотрели экспозицию, посвященную Отечественной войне народа Абхазии, становлению и формированию ВС страны.

В ходе экскурсии молодые люди узнали о подвигах защитников Отечества, участниках Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии, истории военных, антитеррористических операций, проводимых вооруженными силами.

С большим интересом курсанты ознакомились с представленными в музее образцами оружия, фронтовыми письмами, фотографиями и боевыми орденами защитников Отечества, осмотрели боевые знамена фронтов и знамя Победы.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Вторник, 02 апреля 2024 17:40

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