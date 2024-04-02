ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МО ПРЕДСТАВЛЯЮТ АБХАЗИЮ В КОНКУРСЕ «САЯНСКИЙ МАРШ»

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Команда из Абхазии прибыла в Абакан для участия в первом конкурсе «Саянский марш» АрМИ-2024. В Армейских международных игр-2024 по ски-альпинизму участвуют команды военнослужащих из Абхазии, Ирана, Киргизии, Китая, Узбекистана и Южной Осетии. Соревнования стартуют 6 апреля на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» Центрального военного округа (ЦВО) в горах Западного Саяна в Красноярском крае.

Представителям государств-участников Армейских международных игр-2024 прибывшим в аэропорт города Абакан, была организована торжественная встреча с исполнением национальных гимнов.

Из Абакана участников АрМИ-2024 доставили к месту проведения соревнования, в Красноярский край, на автобусах в сопровождении военной автомобильной инспекции. Все военнослужащие пройдут медицинский осмотр, инструкторские занятия по порядку прохождения этапов конкурса и приступят к тренировкам.

Первый конкурс Армейских международных игр-2024 по ски-альпинизму «Саянский марш» продлится до 9 апреля.