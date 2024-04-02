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Абхазия Информ

КУРОРТЫ АБХАЗИИ СТАЛИ ВТОРЫМИ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН

Новости Вторник, 02 апреля 2024 17:46
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КУРОРТЫ АБХАЗИИ СТАЛИ ВТОРЫМИ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Выбирая летний отдых за рубежом, россияне все чаще засматриваются на курорты Абхазии – у россиян черноморские пляжи страны опередили курорты Египта, ОАЭ и Таиланда, заняв второе место после Турции.

Курорты Абхазии набирают все большую популярность у россиян, которые планируют провести летний отпуск за рубежом, сообщили в интернет-магазине туров Travelata, проанализировав бронирования на лето.

По данным турагентства, страна не просто вошла в топ-5, куда россияне бронируют летние турпутевки, а заняла по числу ожидаемых визитеров второе место после Турции, опередив Египет, ОАЭ и Таиланд.

Несмотря на сильно выросшую стоимость летнего отдыха, лидирует у россиян все же Турция, хотя недельный отдых на двоих в отеле «все включено» в стране обойдется путешественникам в среднем в 275 тыс. рублей. Очевидно, Абхазия все же подкупает россиян относительной дешевизной, хотя цены здесь тоже выросли.

Так, отдых на двоих на неделю в середине июля в гостиничном комплексе Heliopark Gora Bagrata в Сухуми обойдется всего в 104 тыс. рублей, а в апартаментах Жемчужина на 1-й линии – в 110 тыс. рублей. Правда, прошлогодний средний чек был на 20-25 тыс. рублей «скромнее».

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 02 апреля 2024 17:50

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