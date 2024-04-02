КАКИЕ ОТЕЛИ В АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ ПО ЭТОЙ СИСТЕМЕ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. В преддверии туристического сезона Абхазия привлекает внимание уникальным подходом к предоставлению гостиничных услуг, предлагая относительно небольшое количество отелей с опцией «все включено», в то время как большая часть гостиниц предпочитает систему «полный пансион» с обслуживанием по принципу «шведский стол». Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), такой выбор делает регион особенным на фоне других направлений, пишет Центральная Служба Новостей.

Количество заведений, предлагающих пакет услуг «все включено», в Абхазии достигло десяти, что значительно выше, чем было ранее, когда насчитывалось всего три подобных отеля. Курорт Гагра заслуживает особого внимания из-за большого числа отелей с такими предложениями. К примеру, Aquamarine Family Club Hotel, Garuda Glamping Abkhazia и Wellness Park Hotel Gagra являются лишь некоторыми из отелей, доступных для бронирования через крупные туроператоры. Эти места привлекают широким спектром услуг, включая всё от трехразового питания до различных развлечений и пользования пляжным оборудованием, а также эксклюзивными предложениями, такими как бесплатное использование sup-бордов или доступ в банный комплекс.

Вместе с тем, отели, предлагающие «полный пансион», обеспечивают трехразовое питание и возможность за дополнительную плату воспользоваться другими услугами, включая местные алкогольные напитки. Специалисты туроператора «Дельфин» отмечают рост числа отелей, предоставляющих питание по системе «шведский стол», что позволяет отдыхающим наслаждаться пребыванием на максимально комфортных условиях.

Несмотря на расширение предложений услуг «все включено» и «полный пансион», Абхазия сохраняет своё кавказское гостеприимство и известна многочисленными семейными ресторанами с национальной кухней. Повышенный интерес к бронированию отелей, предлагающих лишь завтрак или без питания, позволяет гостям исследовать кулинарное разнообразие, посещая местные кафе и рестораны. Это подчёркивает уникальность отдыха в Абхазии, отличая её от других популярных туристических направлений.

Стоимость туров в Абхазию на семь ночей для двух человек на вторую половину июня начинается от 43 тысяч рублей за проживание с «полным пансионом», достигая 100 тысяч рублей в зависимости от класса отеля. Отдых в отелях с «все включено» предлагается от 60 тысяч рублей, в то время как пребывание в более роскошных местах, например, «Грейс Аква Вилла» и «Аквамарин», обойдётся от 140 тысяч рублей на двоих.