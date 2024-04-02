ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНОЙ МОНЕТЫ «АПСХА ЛЕОН»

Материал: Золото 999

Масса изделия: 15,72±0,15 г.

Номинал: 25 апсар

Качество: Анциркулейтед

Художник: Руслан Габлия

Каталожный номер: 0124

Аверс. В центральной части расположено изображение карты Абхазского царства с названиями столиц «АНАҞӘАҧИА», «ҚӘҬЕШЬ» и открытой ладонью. Под ней номинал монеты «25 ҧсар» и год выпуска монеты 2023. В верхней центральной части полукругом расположена надпись «Аҧсны Абанк» и рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. В нижней части полукругом надпись «Аҧсны АҲӘЫНҬҚАРРА IX АШӘ».

Реверс. В центре реверса изображение портрета Апсха Леона в профиль, справа в вертикальные две строки надпись «АҧСҲА ЛЕОН».