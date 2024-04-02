ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНОЙ МОНЕТЫ «АПСХА ЛЕОН»
Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты «АПСХА ЛЕОН»
Тираж: 300 шт
Диаметр: 30 мм
Материал: Золото 999
Масса изделия: 15,72±0,15 г.
Номинал: 25 апсар
Качество: Анциркулейтед
Художник: Руслан Габлия
Каталожный номер: 0124
Аверс. В центральной части расположено изображение карты Абхазского царства с названиями столиц «АНАҞӘАҧИА», «ҚӘҬЕШЬ» и открытой ладонью. Под ней номинал монеты «25 ҧсар» и год выпуска монеты 2023. В верхней центральной части полукругом расположена надпись «Аҧсны Абанк» и рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. В нижней части полукругом надпись «Аҧсны АҲӘЫНҬҚАРРА IX АШӘ».
Реверс. В центре реверса изображение портрета Апсха Леона в профиль, справа в вертикальные две строки надпись «АҧСҲА ЛЕОН».