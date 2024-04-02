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Абхазия Информ

ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНОЙ МОНЕТЫ «АПСХА ЛЕОН»

Новости Вторник, 02 апреля 2024 18:04
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ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНОЙ МОНЕТЫ «АПСХА ЛЕОН»

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты «АПСХА ЛЕОН»

Тираж: 300 шт

Диаметр: 30 мм

Материал: Золото 999

Масса изделия: 15,72±0,15 г.

Номинал: 25 апсар

Качество: Анциркулейтед

Художник: Руслан Габлия

Каталожный номер: 0124

Аверс. В центральной части расположено изображение карты Абхазского царства с названиями столиц «АНАҞӘАҧИА», «ҚӘҬЕШЬ» и открытой ладонью. Под ней номинал монеты «25 ҧсар» и год выпуска монеты 2023. В верхней центральной части полукругом расположена надпись «Аҧсны Абанк» и рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. В нижней части полукругом надпись «Аҧсны АҲӘЫНҬҚАРРА IX АШӘ».

Реверс. В центре реверса изображение портрета Апсха Леона в профиль, справа в вертикальные две строки надпись «АҧСҲА ЛЕОН».

Apskha-Leon-rev.jpg

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 02 апреля 2024 18:07

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