В ФОНДЕ ИНВАЛИДОВ РАССМОТРЕЛИ 23 ЗАЯВЛЕНИЯ

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. прошло еженедельное заседание правления Фонда, в ходе которого было рассмотрено 23 заявления, поступивших от инвалидов за прошедшую неделю.

12 заявлений были поданы инвалидами войны на оплату лечения за пределами Республики Абхазия, пять заявлений – по стоматологическим услугам, шесть заявлений – по санаторно-курортному лечению.

После того, как все члены правления одобрят принятие заявления, сотрудники фонда приступят к его реализации.