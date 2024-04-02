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Абхазия Информ

В ФОНДЕ ИНВАЛИДОВ РАССМОТРЕЛИ 23 ЗАЯВЛЕНИЯ

Новости Вторник, 02 апреля 2024 18:41
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В ФОНДЕ ИНВАЛИДОВ РАССМОТРЕЛИ 23 ЗАЯВЛЕНИЯ

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. прошло еженедельное заседание правления Фонда, в ходе которого было рассмотрено 23 заявления, поступивших от инвалидов за прошедшую неделю.

12 заявлений были поданы инвалидами войны на оплату лечения за пределами Республики Абхазия, пять заявлений  по стоматологическим услугам, шесть заявлений  по санаторно-курортному лечению.

После того, как все члены правления одобрят принятие заявления, сотрудники фонда приступят к его реализации.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 02 апреля 2024 18:45

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