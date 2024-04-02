ПЛАН ЗА МАРТ ВЫПОЛНЕН МНС НА 103%

Сухум. 2 апреля 2024. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за март текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 300,6 млн руб. при плане 292,7 млн руб. выполнение 103%.

За три месяца 2024 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1 012,2 млн руб. при плане 820,7 млн руб. Выполнение составило 123%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 191,5 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составила 117%, что в суммарном выражении равно 150,2 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за три месяца 2024 года составили:

По г. Сухум – при плане 481,1 млн руб. поступило 502,5 млн руб. выполнение 104%.

По Гагрскому району – при плане 156,4 млн руб. поступило 261,7 млн руб. выполнение 167%.

По Гудаутскому району – при плане 57,2 млн руб. поступило 87,0 млн руб. выполнение 152%.

По Сухумскому району – при плане 26,0 млн руб. поступило 40,5 млн руб. выполнение 156%.

По Гулрыпшскому району – при плане 29,0 млн руб. поступило 39,2 млн руб. выполнение 135%.

По Очамчырскому району – при плане 51,7 млн руб. поступило 55,0 млн руб. выполнение 106%.

По Ткуарчалскому району – при плане 8,1 млн руб. поступило 10,9 млн руб. выполнение 135%.

По Галскому району – при плане 11,3 млн руб. поступило 15,3 млн руб. выполнение 136%.