Сухум. 3 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Очамчыре прошел VI Международный турнир «Ochamchira Open Cup», посвященный памяти первого Президента РА Владислава Ардзинба по каратэ кекусинкай IFK (кумитэ). В турнире участвовали 153 спортсмена в составе восьми команд из Республики Абхазия и Российской Федерации: три отделения Федерации кекусинкай Абхазии (г. Сухум, г. Очамчыра и пос. Агудзера), спортсмены из Нового Афона, Республики Крым, Чеченской Республики и города Батайска.

В первый день турнира прошли соревнования среди детей 6-7, 8-9 лет, в них участвовали 60 детей, во второй день – среди юниоров, девушек и юниорок, в них приняли участие 93 спортсмена.

Победителями турнира стали: Ратмир Басария (Очамчыра), Леон Джинджолия (Новый Афон), Злата Бадия (Очамчыра), Азамат Шалхаев (Чечня), Никита Майданенко (Батайск), Дени Муслимов (Чечня), Левон Ходжикян (Агудзера), Иван Песковатсков (Батайск), Милана Карнаухова (Батайск), Рада Харчилава (Агудзера), Сандро Джигания (Очамчыра), Бадри Мурадян (Очамчыра), Нестор Адлейба (Сухум), Леон Крыгин (Агудзера), Кира Забалотная Агудзера), Сандро Гагуа (Сухум), Самед Бабаев (Сухум), Максим Геращенко (Крым), Баграт Кутарба (Сухум), Денис Воуба (Очамчыра), Малика Зухба (Агудзера), Дарина Соя (Агудзера), Мелисса Зухба (Агудзера), Арианна Мартиросян (Агудзера), Руслан Кондакчян (Агудзера), Давид Мурадян (Очамчыра), Давид Аджинджал (Агудзера), Руслан Карапетян (Агудзера), Александра Павлова (Агудзера), Магомед Пашаев (Чечня), Тимофей Савченко (Крым), Адам-Хаджи Пасанов (Чечня) и Самира Адлейба (Агудзера).

Специальным призом «За лучшую технику» среди спортсменов 6-7 лет был награжден Леон Джинджолия, «За волю к победе награжден Ларион Квацбая.

Среди спортсменов 8-9 лет призом «За лучшую технику» награжден Левон Ходжикян, «За волю к победе» – Георгий Никулин.

Среди спортсменов 10-11 лет призом «За лучшую технику награжден Бадри Мурадян, «За волю к победе» Нестор Тарба.

Среди спортсменов 12-13 лет призом «За лучшую технику» награжден Самед Бабаев. «За лучшую технику» среди спортсменов 14-17 лет награжден Магомед Пашаев, «За волю к победе» среди спортсменов 14-17 лет награжден Нарт Багателия.

Первое общекомандное место заняла команда ОФКА пос. Агудзера – клуб «Лидер», второе место у команды ОФКА г. Очамчыра – клуб «Абраскил», третье место у команды ОФКА г. Сухум.

Главный судья среди детей 6-7, 8-9 лет – президент Федерации каратэ кекусинкай, заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава.

Главный судья среди юношей, девушек 10-11,12-13,14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет - шихан 6 Дан кекусинкай IFK, судья Всероссийской категории (СВК), судья международной категории (СМК), президент общественной организации «Московская Областная Федерация кекусинкай каратэ» Василий Богушов.