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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Новости Среда, 03 апреля 2024 17:08
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ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 3 апреля 2024. Абхазия-Информ. Завершился визит делегации нижегородской школы №70 в Сухум. Делегацию возглавляла директор Нижегородской школы № 70 Анна Русакова. 1 апреля состоялась завершающая встреча нижегородской делегации с педагогическим составом и учащимися СШ №6 им. В.М. Комарова, сообщает Управление образования Администрации г. Сухум.

Во встрече приняли участие начальник Управления образования Астанда Таркил, а также главные специалисты Управления.

Члены делегации поделились восторженными впечатлениями о своем пребывании в Абхазии, в частности о гостеприимстве абхазских семей, принимавших у себя в домах новгородских школьников, о быте и культуре абхазского народа, о достопримечательностях страны, которые они успели посетить за время пребывания в республике.

Астанда Таркил в знак дружбы и сотрудничества между городами – побратимами Сухумом и Нижним Новгородом вручила членам делегации памятные подарки.

Учащиеся СШ №6 им. В.М. Комарова подготовили торжественное мероприятие. Ребята выступили перед гостями с запоминающимися номерами и подарили им незабываемые впечатления.

Делегация из Нижнего Новгорода прибыла в Сухум 26 марта. Учащиеся нижегородской школы №70 проживали в абхазских семьях.

Для гостей была разработана насыщенная программа, которая была направлена на знакомство не только с природными достопримечательностями Абхазии, но и с богатой многовековой культурой абхазского народа.

27 марта делегация из Нижнего Новгорода посетила Абхазский государственный университет. Гостей встретил проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия. В ходе визита для гостей была проведена экскурсия по университету.

Гости побывали в Сухумском Ботаническому саду, Сухумском обезьяньем питомнике, который является базой НИИ экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, Абхазском государственном музее, Музее денег Абхазии, в постоянной экспозиции которого представлены порядка 500 монет и банкнот начиная от V века до н.э. до современных апсаров.

Помимо города Сухум, гости побывали в Новоафонской пещере, Новоафонском Симоно-Кананитском мужском монастыре, келье Симона Кананита, совершили восхождение на вершину Апсарской (Иверской) горы, где расположены развалины древней Анакопийской крепости, а также Анакопийская церковь Феодора Тирона, заложенная в VI-VII веках.

Делегация также посетила расположенный в селе Мгудзырхуа Гудаутского района этнопарк «Апсны», который представляет собой территорию, где каждый желающий может познакомиться с культурой, бытом и историей абхазского народа.

Нижегородские школьники посетили святые места в селе Каманы. Село Каманы в Абхазии – одно из самых почитаемых христианами мест, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Гостям была проведена обзорная экскурсия по святым местам.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 03 апреля 2024 17:11

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