 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ГРУЗОВОЙ ФУРГОН С КОНТРАБАНДОЙ СИГАРЕТ

Новости Среда, 03 апреля 2024 17:11
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАН ГРУЗОВОЙ ФУРГОН С КОНТРАБАНДОЙ СИГАРЕТ

Сухум. 3 апреля 2024. Абхазия-Информ. Российские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли ввоз крупной партии табачной продукции в тайниках грузовика. Согласно оперативной информации, поступившей из Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, сотрудники таможенного поста МАПП Адлер задержали грузовой автомобиль ГАЗ 37170А, прибывший из Республики Абхазия.

По результатам осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса была установлена вероятность наличия посторонних вложений.

«В ходе таможенного досмотра грузового фургона в нем были обнаружены тайники с крупной партией табачной продукции, – рассказал начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Сигареты были спрятаны в задней стенке и потолочной панели грузового отсека транспортного средства».

Из фургона изъято более 3300 пачек (68000 шт.) сигарет марок «BUSINESS ROYALS», «SUPER SLIMS», «CHANGE», произведенных в ОАЭ, без российских акцизных марок и специальной маркировки.  

По результатам проведенной экспертизы рыночная стоимость задержанной партии табачной продукции составила более 0,5 млн рублей. Табачные изделия и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды табачных изделий.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 03 апреля 2024 17:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ГМС ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 1-ЫЙ КВАРТАЛ 2024 ГОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.