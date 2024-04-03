ЗАДЕРЖАН ГРУЗОВОЙ ФУРГОН С КОНТРАБАНДОЙ СИГАРЕТ

Сухум. 3 апреля 2024. Абхазия-Информ. Российские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли ввоз крупной партии табачной продукции в тайниках грузовика. Согласно оперативной информации, поступившей из Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, сотрудники таможенного поста МАПП Адлер задержали грузовой автомобиль ГАЗ 37170А, прибывший из Республики Абхазия.

По результатам осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса была установлена вероятность наличия посторонних вложений.

«В ходе таможенного досмотра грузового фургона в нем были обнаружены тайники с крупной партией табачной продукции, – рассказал начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Сигареты были спрятаны в задней стенке и потолочной панели грузового отсека транспортного средства».

Из фургона изъято более 3300 пачек (68000 шт.) сигарет марок «BUSINESS ROYALS», «SUPER SLIMS», «CHANGE», произведенных в ОАЭ, без российских акцизных марок и специальной маркировки.

По результатам проведенной экспертизы рыночная стоимость задержанной партии табачной продукции составила более 0,5 млн рублей. Табачные изделия и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды табачных изделий.