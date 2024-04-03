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Абхазия Информ

В ГМС ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 1-ЫЙ КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Новости Среда, 03 апреля 2024 17:44
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В ГМС ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 1-ЫЙ КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Сухум. 3 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Государственной миграционной службе Республики Абхазия прошло совещание под руководством начальника ГМС Рамина Габлая, посвященное итогам деятельности Службы за 1-ый квартал 2024 года.В нем приняли участие начальники всех отделов.

За рассматриваемый отчетный период – прошли медицинское обследование 2681 человек. Из них выявлено:

         – гепатит В – у 110 человек,

         – гепатит С – у 50 человек,

         – гепатит В и С – у 3 человек,

       – ВИЧ-инфицированных – 3 человека.

Принято всего заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и выдаче патентов – 1389;

         – заявлений от работодателей – 176;

         – численность привлекаемых специалистов работодателями – 599;

         – заявлений о выдаче патентов – 166;    

         – всего сдано госпошлины на сумму – 12.353.500 руб.

За первый квартал 2024 года было поставлено на миграционный учет 574 иностранных гражданина;

         – составлено и направлено в Сухумский городской суд 117 административных материалов.

За отчетный период принято заявлений о постановке на учет 3 167 человек;

         – уплачено госпошлины за постановку на учет – 633 400 руб.

         – принято 2429 заявлений от иностранных граждан для получения визы;

         – 2429 заявлений от иностранных граждан о продлении срока действия визы;

       – уплачено всего госпошлины за выдачу виз и приглашений – 16.384.500 руб.

Итого в бюджет Республики Абхазия поступило 36.498.382 руб.

Начальник службы выступил с предложением по усилению мер, в части миграционной безопасности на территории Республики Абхазия. В связи с чем было предложено направить письмо в МВД о подписании межведомственного соглашения, с целью прохождения иностранными гражданами дактилоскопической регистрации при постановке на учет в ГМС.

Сотрудникам ГМС Республики Абхазия поручено усилить контроль на КПП «Псоу», а также проводить рейдовые мероприятия и проверки по учету иностранных граждан по месту временного пребывания и законного осуществления ими трудовой деятельности на территории Республики Абхазия.

Начальникам отделов ГМС поручено проводить инструктаж с личным составом об ответственном исполнении своих служебных обязанностей.

Начальникам соответствующих отделов поручено провести инструктаж с личным составом об ускоренном оказании услуг в выдаче разрешительных документов для иностранных граждан и лица без гражданства, прибывших на территорию Республики Абхазия для осуществления трудовой деятельности по восстановлению Сухумского Аэропорта.

По итогам совещания Рамин Габлая поблагодарил весь личный состав за высокие показатели по службе по сравнению с предыдущими годами, отметил хорошо слаженную работу всего коллектива.

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