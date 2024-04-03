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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ИЗЪЯТО 18 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Новости Среда, 03 апреля 2024 18:51
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В ОЧАМЧЫРЕ ИЗЪЯТО 18 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Сухум. 3 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел совместно с Госстандартом Абхазии в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Очамчыра, на приусадебном участке частного домовладения обнаружено 18 аппаратов по добыче криптовалюты, которые на момент проверки были подключены к энергосети и работали.

Оборудование демонтировано и изъято, владелец майнинг-фермы Харазия Хасик Леонидович привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 96 прим.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 03 апреля 2024 18:55

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