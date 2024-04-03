В ОЧАМЧЫРЕ ИЗЪЯТО 18 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ
Сухум. 3 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел совместно с Госстандартом Абхазии в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Очамчыра, на приусадебном участке частного домовладения обнаружено 18 аппаратов по добыче криптовалюты, которые на момент проверки были подключены к энергосети и работали.
Оборудование демонтировано и изъято, владелец майнинг-фермы Харазия Хасик Леонидович привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 96 прим.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт МВД.
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