В ОЧАМЧЫРЕ ИЗЪЯТО 18 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Сухум. 3 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел совместно с Госстандартом Абхазии в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Очамчыра, на приусадебном участке частного домовладения обнаружено 18 аппаратов по добыче криптовалюты, которые на момент проверки были подключены к энергосети и работали.