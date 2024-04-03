МЭР СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ВЕСЕННЕЙ ВЫСТАВКИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ АГУ

Сухум. 3 апреля 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба, заместители главы Автандил Сурманидзе, Леон Кварчия и Астамур Ашуба посетили открытие весенней выставки студентов факультета искусств АГУ, приуроченный к 150-летию со дня рождения основателя абхазской литературы Дмитрия Гулиа. На выставке представлено более 200 работ студентов. Это живопись, скульптура, дизайн, костюм, керамика. Декан отделения искусств АГУ Нугзар Логуа отметил, что в прошлом семестре студенты неплохо поработали.

«Я хочу поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав за серьезную работу, которую они проводят во время учебного процесса и хочу поблагодарить самих студентов. У нас студенты самые талантливые, самые красивые, самые умные. Мы несколько мастерских запустили пару лет назад, Мы создаем все условия, а задача студентов также упорно работать над собой. Выйдя из стен университета, вы должны стать профессионалами своего дела, на что мы и надеемся», – сказал, открывая выставку, декан отделения искусств АГУ Нугзар Логуа.

Он поблагодарил Беслана Эшба за посещение выставки и отметил, что он всегда поддерживает факультет, а также различные арт-пленэры. Глава Сухума выразил благодарность университету за подготовку кадров.

«В первую очередь, хочется сказать слова благодарности главному университету нашей страны – Абхазскому государственному университету, главной кузнице кадров. Многие, закончившие учебу в данном университете, стали видными государственными деятелями, учеными, работают на высоких государственных постах. И в творческой жизни также добились больших успехов. И то, что университету удалось открыть такой факультет за короткое время и добиться того, что мы сегодня наблюдаем – отчетную выставку за полугодие, это радует. Радует еще и потому, что нашему будущему быть точно – изобразительному искусству, дизайну. Вам удалось найти среди нашей молодежи талантливых людей, которые уже начинают себя реализовывать. Возрождается изобразительное искусство и дизайн, мы этому рады. Огромное вам спасибо. Дорогие студенты, трудитесь, получайте специальное образование, набирайтесь опыта. У нас великолепное старшее поколение художников, скульпторов, архитекторов, которые могут с вами поделиться накопленным за жизнь опытом. Этот неоценимый опыт вы ни в какой книжке не прочитаете – это и жизненный опыт, и как себя надо вести после завершения учебы в университете, как себя представить в обществе, как добиваться успехов. Тут было сказано и про конкуренцию здоровую, всё это вам понадобится в жизни. Успехов вам. Учитывая, что университет находится на территории города Сухум, мы всегда рядом, чтобы по всем вопросам помогать, содействовать. Будьте здоровы, успехов», – сказал Беслан Эшба.

Проректор АГУ по научной работе Роман Дбар и декан факультета искусств АГУ показали главе Сухума мастерские, в которых работают студенты и преподаватели.

Беслан Эшба отметил, что можно организовать различные выставки и арт-пленэры за пределами Абхазии в рамках сотрудничества Сухума с российскими городами-побратимами.

Об этом сообщает сайт столицы.