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Абхазия Информ

ВТОРОЕ МЕСТО В СЕРЕБРЯНОМ ДИВИЗИОНЕ «КУБКА БУДУЩИХ ЛЕГЕНД»

Новости Четверг, 04 апреля 2024 18:22
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ВТОРОЕ МЕСТО В СЕРЕБРЯНОМ ДИВИЗИОНЕ «КУБКА БУДУЩИХ ЛЕГЕНД»

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. Футбольная команда «Ерцаху» 2014 года рождения заняла второе место в серебряном дивизионе детско-юношеского турнира «Кубок будущих легенд» в Сочи.

«В турнире участвовали 16 команд из разных регионов России. Команды были разделены на четыре группы. Очамчырские футбрлисты, одержав две победы и одну ничью, вышли из группы с первого места, затем в четвертьфинале встретились с командой Академии ЦСКА, где со счетом 1:1 уступили в серии пенальти и тем самым попали в серебряный дивизион», – сообщает пресс-служба клуба.

В серебряном дивизионе команда, одержав одну победу, а другой матч завершив вничью, заняла второе место.

«Команда показала силу духа, рвение к победе и выступила достойно. Многие тренеры и любители футбола заинтересовались командой и уже по приезду домой сразу получили приглашение на всероссийский турнир «Пас в будущее», который пройдет в Москве», – отмечает клуб.

Тренирует команду Рамин Киут.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 04 апреля 2024 19:38

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