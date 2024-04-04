ВТОРОЕ МЕСТО В СЕРЕБРЯНОМ ДИВИЗИОНЕ «КУБКА БУДУЩИХ ЛЕГЕНД»

«В турнире участвовали 16 команд из разных регионов России. Команды были разделены на четыре группы. Очамчырские футбрлисты, одержав две победы и одну ничью, вышли из группы с первого места, затем в четвертьфинале встретились с командой Академии ЦСКА, где со счетом 1:1 уступили в серии пенальти и тем самым попали в серебряный дивизион», – сообщает пресс-служба клуба.

В серебряном дивизионе команда, одержав одну победу, а другой матч завершив вничью, заняла второе место.

«Команда показала силу духа, рвение к победе и выступила достойно. Многие тренеры и любители футбола заинтересовались командой и уже по приезду домой сразу получили приглашение на всероссийский турнир «Пас в будущее», который пройдет в Москве», – отмечает клуб.

Тренирует команду Рамин Киут.