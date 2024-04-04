В МОСКВЕ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ КРУИЗНЫХ ТУРОВ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ
Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве экономического развития Российской Федерации состоялись переговоры по вопросу организации круизных туров между Россией и Абхазией. С абхазской стороны в них участвовал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.
С российской стороны – замминистры экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков и Дмитрий Вольвач, директор департамента многостороннего экономического сотрудничеств и специальных проектов Никита Кондратьев, начальник Управления специальных программ и проектов Антон Мельник, начальник отдела Департамента многостороннего экономического сотрудничеств и специальных проектов Игорь Максимов, замдиректора – начальник отдела Межправительственных комиссий и стран СНГ Минтранса РФ Лия Томчук, директор по судоходной политике Российской палаты судоходства Анна Исаева, замруководителя ФГБУ «АМП Черного моря» Олег Зуйков.