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Абхазия Информ

В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ СУББОТНИК

Новости Четверг, 04 апреля 2024 19:31
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В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ СУББОТНИК

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. В целях содействия экологической обстановке в районе Администрация Гудаутского района сообщает о проведении общерайонного субботника 5 апреля 2024 года. Будут проведены работы по очистке территории от мусора, сухих веток, иных отходов, уборка служебных помещений, а также прилегающих территорий – скверов, памятников и мемориалов.

В субботнике примут участие руководство района и ведомств, учителя, школьники, жители.

Согласно принятому распоряжению, соответствующие поручения по организации субботника даны главам сельских администраций, руководству ОВД, МУП УЖКХ и РОО.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 04 апреля 2024 19:38

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