В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ СУББОТНИК

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. В целях содействия экологической обстановке в районе Администрация Гудаутского района сообщает о проведении общерайонного субботника 5 апреля 2024 года. Будут проведены работы по очистке территории от мусора, сухих веток, иных отходов, уборка служебных помещений, а также прилегающих территорий – скверов, памятников и мемориалов.