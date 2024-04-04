СЕРГЕЙ ШАМБА: УРОВЕНЬ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Я СЧИТАЮ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ

«Я считаю, что уровень нашего суверенитета в настоящее время беспрецедентен. Потому что, я как историк могу сказать, что были разные этапы развития нашего государства и чем всегда можем гордиться, это был период возникновения и существования абхазского царства. Но, даже в это время у нас была определенная зависимость от Византии, потому что, абхазские цари получали титулы оттуда, фактически являлись крупными политическими чиновниками Византии.

Сегодня, мы совершенно независимое государство насколько это может быть в мире, конечно у нас есть обязательства связывающие любое государство, которое участвует в мировом процессе, но на сегодняшний день наш главный стратегический союзник и торгово-экономический партнер – это Россия, которая открывает нам все возможности для безопасности и развития, потому что, самое главное для общества проблема, это безопасность. Совершенно очевидно, что, имея союзнические отношения с такой великой державой, ядерной державой, мы имеем достаточно надежные гарантии.

Любое маленькое государство в истории человечества ищет союзников, и вот наконец мы путем сложной политической борьбы и военной победы нашей мы сегодня имеем такую надежную возможность защитить нашу страну и наше общество…»