 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ШАМБА: УРОВЕНЬ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Я СЧИТАЮ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ

Новости Четверг, 04 апреля 2024 23:33
Оцените материал
(0 голосов)
СЕРГЕЙ ШАМБА: УРОВЕНЬ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Я СЧИТАЮ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. В интервью «Апсны.Иахьа» секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба оценил нынешний уровень абхазо-российских отношений.

«Я считаю, что уровень нашего суверенитета в настоящее время беспрецедентен. Потому что, я как историк могу сказать, что были разные этапы развития нашего государства и чем всегда можем гордиться, это был период возникновения и существования абхазского царства. Но, даже в это время у нас была определенная зависимость от Византии, потому что, абхазские цари получали титулы оттуда, фактически являлись крупными политическими чиновниками Византии.

Сегодня, мы совершенно независимое государство насколько это может быть в мире, конечно у нас есть обязательства связывающие любое государство, которое участвует в мировом процессе, но на сегодняшний день наш главный стратегический союзник и торгово-экономический партнер – это Россия, которая открывает нам все возможности для безопасности и развития, потому что, самое главное для общества проблема, это безопасность. Совершенно очевидно, что, имея союзнические отношения с такой великой державой, ядерной державой, мы имеем достаточно надежные гарантии.

Любое маленькое государство в истории человечества ищет союзников, и вот наконец мы путем сложной политической борьбы и военной победы нашей мы сегодня имеем такую надежную возможность защитить нашу страну и наше общество…»

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 04 апреля 2024 23:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ СУББОТНИК ОБСУДИЛИ РЯД ВОПРОСОВ И ПЛАНОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.