ОБСУДИЛИ РЯД ВОПРОСОВ И ПЛАНОВ
Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. В формате Zoom прошла онлайн-встреча руководства Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации с руководителем и членами управления Федерации Абхазских культурных центров в Турции.
На встрече обсуждался ряд вопросов и планов взаимодействия в различных направлениях, совместные проекты, особое внимание в ходе встречи уделялось теме развития абхазского языка, а именно о методах его популяризации средь представителей нашей диаспоры, в частности путем проведения онлайн-уроков абхазского языка.
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