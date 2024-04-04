ОБСУДИЛИ РЯД ВОПРОСОВ И ПЛАНОВ

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. В формате Zoom прошла онлайн-встреча руководства Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации с руководителем и членами управления Федерации Абхазских культурных центров в Турции.

На встрече обсуждался ряд вопросов и планов взаимодействия в различных направлениях, совместные проекты, особое внимание в ходе встречи уделялось теме развития абхазского языка, а именно о методах его популяризации средь представителей нашей диаспоры, в частности путем проведения онлайн-уроков абхазского языка.