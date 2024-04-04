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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ РЯД ВОПРОСОВ И ПЛАНОВ

Новости Четверг, 04 апреля 2024 23:36
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ОБСУДИЛИ РЯД ВОПРОСОВ И ПЛАНОВ

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. В формате Zoom прошла онлайн-встреча руководства Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации с руководителем и членами управления   Федерации Абхазских культурных центров в Турции.

На встрече обсуждался ряд вопросов и планов взаимодействия в различных направлениях, совместные проекты, особое внимание в ходе встречи уделялось теме развития абхазского языка, а именно о методах его популяризации средь представителей нашей диаспоры, в частности путем проведения онлайн-уроков абхазского языка.

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Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 04 апреля 2024 23:43

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