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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С СОВЕТОМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 04 апреля 2024 23:38
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ВСТРЕЧА С СОВЕТОМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АБХАЗИИ

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. Аслан Бжания провел встречу с молодыми учёными. Приветствуя участников первого заседания СМУ, глава государства поблагодарил их за служение науке и выразил уверенность в успешном сотрудничестве органов власти и молодого ученого сообщества.

«Нашей стране нужны специалисты, которые бы давали экспертное заключение относительно того или иного вопроса. Чем больше таких людей у нас будет, тем более выверенными будут решения у руководства страны», – сказал Аслан Бжания.

Советник президента по вопросам науки Милана Бжания в своем выступлении отметила, что на сегодняшний день в научном сегменте абхазского общества есть запрос на формирование новых научных кругов, способных к высокой компетенции и коммуникации.

«Это то, в чем нуждается отечественная наука», – сказала она.

Для того, чтобы стимулировать молодежь идти в науку и приостановить утечку мозгов за границу, по ее мнению, необходимы четко выстроенная государственная система поддержки и инвестирование в науку.

Аслан Бжания просил обратить внимание, в частности, на две важные проблемы: сохранение истории Абхазии без искажений и забота об экологии страны.

На заседании также спикеры говорили о роли молодого ученого; Соглашении между Россией и Абхазией о научно-техническом и инновационном сотрудничестве; поддержке инициатив молодых ученых; о необходимости учреждения фонда президентских грантов для поддержки молодых ученых; о значимости сохранения исторической памяти для государства; взаимном признании решений арбитражных судов; настоящем и будущем национальной абхазоведческой науки; о разработке термоэлектричества при СФТИ; актуальности и важности исследования политических процессов в Абхазии в 1921-1931 гг.

Президент подчеркнул важность в доведении до общества достоверной информацию, основанной на экспертном мнении ученых.

«Еще одним вектором во взаимодействии государства и молодых ученых Абхазии должна стать строгая ориентированность на дружественные нам страны, в частности, на Россию. В процессе строительства государства мы должны находить такие точки опоры, как воля наших граждан и взаимоотношения с нашим стратегическим партнером – Россией», – сказал президент.

Важным направлением в деятельности ученых, по мнению Аслана Бжания, должно стать сохранение абхазского языка, культуры и, наконец, национальной идентичности.

«Это те вопросы, в которых я жду от вас поддержки», – отметил глава государства.

Молодые ученые также делились проблемами и предлагали свое видение относительно решения тех или иных задач государственной важности.

В частности, были предложены такие идеи для пропаганды науки в молодежной среде, как освещение в абхазских СМИ научных достижений молодых ученых, учреждение президентской премии для них, проведение ежегодного фестиваля науки.

Практически сразу одна из предложенных идей нашла свое претворение в жизнь: директор Абхазского радио Адгур Гунба сообщил, что готов предоставлять эфирное время молодым ученым, чтобы они рассказывали о своих достижениях.

Завершая встречу, глава государства поблагодарил всех присутствующих за конструктивный диалог и заверил, что все предложения будут тщательно изучены и большая часть из них получит одобрение.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 04 апреля 2024 23:43

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