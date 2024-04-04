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Абхазия Информ

АЭРОПОРТ СУХУМА ПРИМЕТ ПЕРВЫЙ РЕЙС В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ

Новости Четверг, 04 апреля 2024 23:43
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АЭРОПОРТ СУХУМА ПРИМЕТ ПЕРВЫЙ РЕЙС В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. Первый самолет приземлится в аэропорту имени Владислава Ардзинба 20 июля. Отмечается, что это будет технический рейс, сообщается со ссылкой на слова заместителя директора компании-подрядчика Алексея Котчемасова.

«Мы должны посадить на полосу самолет, по рулежной дорожке он должен проехать и встать на маленьком перроне», – рассказал в интервью АГТРК Алексей Котчемасов.

Полностью достроить аэропорт в столице Абхазии планируется к началу декабря. Затем начнется сертифицирование взлетной полосы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 04 апреля 2024 23:45

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