АЭРОПОРТ СУХУМА ПРИМЕТ ПЕРВЫЙ РЕЙС В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. Первый самолет приземлится в аэропорту имени Владислава Ардзинба 20 июля. Отмечается, что это будет технический рейс, сообщается со ссылкой на слова заместителя директора компании-подрядчика Алексея Котчемасова.

«Мы должны посадить на полосу самолет, по рулежной дорожке он должен проехать и встать на маленьком перроне», – рассказал в интервью АГТРК Алексей Котчемасов.

Полностью достроить аэропорт в столице Абхазии планируется к началу декабря. Затем начнется сертифицирование взлетной полосы.