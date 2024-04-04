КОГДА НА КУРОРТАХ АБХАЗИИ ВВЕДУТ СИСТЕМУ «ОЛЛ-ИНКЛЮЗИВ»

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в беседе с aif.ru поделился размышлениями о внедрении в республике системы «всё включено», подобной той, что функционирует в Турции и Египте. Однако он отметил, что реализация такого проекта в текущем году маловероятна.

Ключевой проблемой Хишба назвал способность абхазского аграрного сектора удовлетворить потребности растущего потока туристов, которых в республике в разы больше, чем местных жителей. По его словам, несмотря на успешное развитие сельского хозяйства, обеспечение 1,5 миллиона туристов продуктами питания представляется сложной задачей для населения всего в 250 тысяч человек.

Также министр отметил непривычность концепции «олл-инклюзив» для постсоветского пространства, упомянув отсутствие широкого распространения таких отелей на черноморском побережье, включая Сочи и Крым, а также в других республиках бывшего СССР.

Хишба подчеркнул, что, в отличие от Турции и Египта, где аграрный сектор обслуживает миллионы людей, Абхазии предстоит пройти долгий путь развития в этом направлении.

Тем не менее, министр выразил оптимизм относительно будущего туристического сектора Абхазии, упомянув, что некоторые отельеры уже исследуют возможность предложения гостям неограниченного количества местного вина, что может стать первым шагом к адаптации системы «всё включено» на абхазском курорте.

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