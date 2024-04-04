АЭРОПОРТУ СОЧИ У ЖИТЕЛЯ АБХАЗИИ УКРАЛИ ЧАСЫ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Сочи завершено расследование уголовного дела о краже часов в аэропорту. Фигурантом стал 18-летний житель Краснодарского края. По данным пресс-службы Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, гражданин Абхазии после прохождения предполетного досмотра при выходе на посадку заметил пропажу часов стоимостью 500 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что житель Кубани забрал из лотка забытый владельцем аксессуар.