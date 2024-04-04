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Абхазия Информ

АЭРОПОРТУ СОЧИ У ЖИТЕЛЯ АБХАЗИИ УКРАЛИ ЧАСЫ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 04 апреля 2024 23:48
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АЭРОПОРТУ СОЧИ У ЖИТЕЛЯ АБХАЗИИ УКРАЛИ ЧАСЫ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Сухум. 4 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Сочи завершено расследование уголовного дела о краже часов в аэропорту. Фигурантом стал 18-летний житель Краснодарского края. По данным пресс-службы Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, гражданин Абхазии после прохождения предполетного досмотра при выходе на посадку заметил пропажу часов стоимостью 500 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что житель Кубани забрал из лотка забытый владельцем аксессуар.

Ранее судимого фигуранта поймали в поезде на станции Адлер, он сознался в содеянном и вернул часы.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

https://sochi.mk.ru/incident/2024/04/04/v-aeroportu-sochi-u-zhitelya-abkhazii-ukrali-chasy-za-polmilliona-rubley.html

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 04 апреля 2024 23:49

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