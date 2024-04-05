ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 5 апреля 2024. Абхазия-Информ. Гражданам Российской Федерации Грачеву Сергею Сергеевичу, 1991 г.р. и Лашковой Виктории Евгеньевне, 1985 г.р. предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления на территории Республики Абхазия – незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыте наркотического средства, совершенные группой лиц в особо крупном размере.

Последние были задержаны в результате совместно реализованных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД и уголовного розыска Сухумского районного отдела внутренних дел в с. Гумиста, когда следовали на автомобиле по Бзыбскому шоссе. В последствии, при осмотре автотранспортного средства сотрудники милиции изъяли коробку с заизолированными свертками.

По факту задержания вышеназванные граждане в установленном законом порядке были подвергнуты процедуре личного досмотра, в результате которого у Сергея Грачева изъято 10 заизолированных свертков с наркотическим средством «мефедрон», что установлено в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел.

Аналогичного вида свертки в количестве 14 штук были изъяты при личном досмотре гражданки Лашковой. Уже расфасованное наркотическое вещество для последующей реализации женщина хранила в своей ручной сумке и в кармане носимой куртки. Согласно исследованию, изъятое у Виктории Лашковой вещество является наркотическим средством «мефедрон».

Уже подготовленные в тайных местах закладки так же были изъяты сотрудниками милиции в ходе обследования участков местности в селе Каман Сухумского района, где Грачев и Лашкова побывали до момента задержания и успели реализовать наркотическое средство. 3 свертка подготовил к продаже гражданин Грачев, так же на 3 места указала гражданка Лашкова.

Общая масса наркотического средства «Мефедрон», изъятого у Грачева и Лашковой в результате личного досмотра, из мест ранее сделанных ими закладок, а так же автомобиля, на котором задержанные передвигались на территории Абхазия, составляет порядка 243 граммов. Обвиняемые содержатся под стражей, расследование уголовного дела, возбужденного в отношении последних в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА проводит следственная группа отдела внутренних дел по Сухумскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.