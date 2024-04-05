НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ 5 АППАРАТОВ ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 5 апреля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации на таможенном посту «Псоу» должностные лица ГТК досмотрели автомобиль Toyota Mark X, направлявшийся из Российской Федерации в Абхазию. В машине обнаружили 5 аппаратов для извлечения криптовалюты Whatsminer M30S+. Они были спрятаны в пространстве между салоном и багажным отсеком.

За рулем автомобиля находился гражданин Абхазии Кварчия А.Ю., который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Аппараты для майнинга изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

За последние месяцы попытки провоза аппаратов для извлечения криптовалюты на территорию Абхазии участились. В качестве мер реагирования на т/п «Псоу» была усилена работа по их выявлению на этапе таможенного досмотра автомобилей.