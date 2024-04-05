 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ 5 АППАРАТОВ ДЛЯ МАЙНИНГА

Новости Пятница, 05 апреля 2024 17:33
Оцените материал
(0 голосов)
НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ 5 АППАРАТОВ ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 5 апреля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации на таможенном посту «Псоу» должностные лица ГТК досмотрели автомобиль Toyota Mark X, направлявшийся из Российской Федерации в Абхазию. В машине обнаружили 5 аппаратов для извлечения криптовалюты Whatsminer M30S+. Они были спрятаны в пространстве между салоном и багажным отсеком.

За рулем автомобиля находился гражданин Абхазии Кварчия А.Ю., который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Аппараты для майнинга изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

За последние месяцы попытки провоза аппаратов для извлечения криптовалюты на территорию Абхазии участились. В качестве мер реагирования на т/п «Псоу» была усилена работа по их выявлению на этапе таможенного досмотра автомобилей.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 05 апреля 2024 17:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА СУХУМА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.