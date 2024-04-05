РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА СУХУМА

Сухум. 5 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники 2-ого отдела Управления миграционного контроля ГМС Абхазии провели оперативно-профилактические рейдовые мероприятия по противодействию незаконной миграции в местах массового скопления и пребывания иностранных граждан, а также в местах их трудовой деятельности, в частности на территории Центрального рынка Сухума и прилегающих к нему территорий.

В ходе рейдовых мероприятий были проверены документы на законное пребывание у 65 мигрантов. Трое иностранных граждан были доставлены в ГМС, где, за нарушение режима пребывания, выразившегося в отсутствие рабочей визы и незаконном осуществлении трудовой деятельности, нарушении правил учета по месту (адресу) временного пребывания на территории Республики Абхазия, были составлены административные протоколы по ч.1 статьи 1724 и ч.1 статьи 1726 КОАП Республики Абхазия, в последующем переданные на рассмотрение в Сухумский городской суд, для принятия законные мер.

Оперативные отделы ГМС Республики Абхазия осуществляют ежедневную контрольно-надзорную деятельность в целях неукоснительного соблюдения всеми иностранным гражданами, пребывающими в Республики Абхазия миграционного законодательства.

ГМС просит граждан республики сообщить о любых известных фактах нарушения миграционного законодательства по телефону дежурной части ГМС +8(840) 229 44 43.

Звонки принимаются круглосуточно оперативным дежурным.