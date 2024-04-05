НАЧАЛАСЬ АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ НА ИГРЫ БРИКС В КАЗАНИ

Сухум. 5 апреля 2024. Абхазия-Информ. С 11 по 24 июня 2024 года в Казани пройдут Спортивные игры стран БРИКС – ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. Игры проводятся с 2016 года, но впервые в истории их примет Российская Федерация. В играх впервые примет участие и национальная команда Республики Абхазия.

Церемония открытия состоится 12 июня, а церемония закрытия – 24 июня. Для работы на Играх БРИКС представителям Медиа необходимо пройти аккредитацию, которая началась 18 марта и продлится до 12 мая.

1. Для получения доступа в систему аккредитации нужно заполнить заявку по ссылке: https://accreditation.dspkazan.com/acr/registration_basic.jsp#BRICS$$Media

2. После рассмотрения заявки Оргкомитет направит на указанную вами в заявке электронную почту уведомление с логином и паролем, ссылкой для доступа, а также инструкцией по работе в системе.

3. После входа в личный кабинет в системе аккредитации необходимо заполнить персональную информацию, загрузить фотографию (в соответствии с требованиями), скан/фото паспорта, отметить дату и время прибытия в Казань (если вас необходимо встретить) и направить индивидуальную анкету на рассмотрение Оргкомитета.

4. Статус анкеты «Активен» означает, что она одобрена Оргкомитетом, и вы можете получить бейдж при предъявлении паспорта в центре аккредитации (график его работы и месторасположение будут объявлены позднее).