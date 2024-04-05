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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Новости Пятница, 05 апреля 2024 17:46
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ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Сухум. 5 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве сельского хозяйства под председательством министра Беслана Джопуа состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по реализации ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Республике Абхазия на 2024 год». В состав комиссии входят: депутат Парламента, представители Администрации президента, Аппарата Кабинета министров, Министерства финансов, Министерства экономики, а также работники аппарата МСХ и профильные специалисты администраций районов.

Члены комиссии, разделенные на рабочие группы, совместно с местными органами управления, в течении нескольких месяцев изучали и знакомились с перечнем представленных проектов на местах их реализации.

В Минсельхоз, как и прежде, поступали проекты по основным направлениям: животноводство, растениеводство, механизация и переработка сельхоз продукции. Заявки поступали от действующих предприятий, ферм, крестьян и жителей сел, занимающихся сельхоз производством. Комиссия и участники групп изучили проекты на соответствие заданным требованиям и критериям отбора.

На заседании комиссии было представлено 500 проектов со всех районов Абхазии, рассмотрено 337 проектов. Все они были отобраны посредством выездов в районы и села республики членами комиссии.

Таким образом по результатам комиссии было отобрано 337 проектов на сумму более 100 млн руб. по направления – растениеводство, рыбная отрасль, животноводство, птицеводство, переработка (участники этого направления получат специализированное оборудование для переработки сельхозпродукции) и механизация.

Для организации закупок специального оборудования для участника прошедшего конкурс Минсельхоз проведет тендеры. Ряду участников будет оказана иная прикладная помощь в соответствии с заявленными просьбами конкурсантов за счет программы осуществятся строительно-монтажные работы для организации площадей и помещений предприятия и хозяйств. Для этих целей Минсельхоз заключит договор с Госкомпанией «Абхазстрой».

Распределение по районам Абхазии выглядит следующим образом: Галский район:

всего подано 16 проектов, рассмотрены все на общую сумму 10 млн руб.;

Ткуарчалский район: подано 26 проектов, рассмотрено 24 проекта на общую сумму 10 млн руб.;

Очамчырский район: 265 проектов, рассмотрено 145 проектов на общую сумму более 35 млн руб.;

Гулрыпшскмй район: всего подано 43 проекта, рассмотрено 39 проектов на общую сумму 15 191 000 руб.;

Сухумский район: подано 40 проектов, рассмотрено 30 проектов на общую сумму 15 млн руб.

Гагрский район: подано 11 проектов, рассмотрено 8 проектов

Гудаутский район: всего подано 125 проектов на сумму более 70 млн руб. рассмотрено 75 проектов на сумму 25 млн руб.

Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа отметил, что конкурсная комиссия подходила к отбору победителей тщательно: «Мы разделили весь большой состав комиссии на рабочие группы, выезжали в районы, изучали и оценивали возможности каждого заявители для того, чтобы помощь стала максимально полезной и адресной. При этом было важно охватить все направления развития сельского хозяйства равномерно»

Так же министр отметил, что из-за нехватки средств и большого количества желающих принять участие в программе накопилось много проектов прошлых лет. «Надеемся что помощь, которая государством будет оказана сельчанам, улучшит микроэкономику в районах и благоприятно скажется на развитии отрасли», – сказал Беслан Джопуа.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 05 апреля 2024 18:47

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