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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ИБРАХИМА АВИДЗБА С АНДРЕЕМ БУРАВОВЫМ

Новости Пятница, 05 апреля 2024 19:15
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ВСТРЕЧА ИБРАХИМА АВИДЗБА С АНДРЕЕМ БУРАВОВЫМ

Сухум. 5 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Генконсульстве Российской Федерации в Стамбуле состоялась встреча полномочного представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахима Авидзба и генерального консула Российской Федерации в Стамбуле Андрея Буравова. Во встрече также приняли участие советник по политическим вопросам полномочного представительства Республики Абхазия в Турции Джансух Лазба и вице-консул Генконсульства Российской Федерации Антон Скворцов.

Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере. Обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия в социально-гуманитарной, экономической и культурной сферах.

Ибрахим Авидзба рассказал о мероприятиях, организованных с участием Администрации Стамбула, которые проходили с 29 февраля по 3 марта 2024 г. на Фестивальной площадке турецкой столицы.

В мероприятиях также принимала участие Торгово-промышленная палата Республики Абхазия во главе с президентом ТПП Тамилой Мерцхулава. В ходе встречи была отмечена важность участия Абхазии в подобных мероприятиях для расширения контактов в социально-культурной сфере.

Отдельное внимание уделили взаимодействию Кавказской, Черкесской и Абхазской федераций, а также общественных организаций, входящих в их состав на территории Турции.

В ходе встречи ее участники высказали обеспокоенность по поводу роста попыток со стороны прозападных НПО, которые негативно воздействуют на работу и деятельность общественных организаций, объединяющих представителей кавказского этноса. В частности, попытки внедрения в эти организации различных проектов, не соответствующих внешнеполитическому курсу Абхазии и России.

Особое внимание было уделено развитию межведомственного взаимодействия по вопросам пресечения влияния НПО на общественные организации. Обсуждался вопрос паспортизации граждан Турции из числа этнических абхазо-адыгов.

Со стороны полномочного представителя Абхазии было подчёркнуто, что наличие абхазского паспорта у представителей диаспоры значительно облегчает их транзитное передвижение через Россию в Абхазию.

Стороны также обсудили вопрос организации мероприятий 21 мая, приуроченных к Дню памяти жертв Кавказской войны.

По завершению встречи Ибрахим Авидзба пригласил российского коллегу Андрея Вячеславовича посетить местное Абхазское село Балбалы в провинции Сакарья.

Жители села из числа абхазо-адыгов организовали официальный приём для гостей из Генконсульства в формате традиционного абхазского застолья с участием местных фольклорных ансамблей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 05 апреля 2024 19:28

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