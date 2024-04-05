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Абхазия Информ

СОСТОЯЛСЯ 60-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Пятница, 05 апреля 2024 19:32
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СОСТОЯЛСЯ 60-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 5 апреля 2024. Абхазия-Информ. 4-5 апреля 2024 года в Женеве состоялся 60-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ. Абхазскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.

В состав делегации также вошли начальник Консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба, начальник департамента Ближнего Востока и Африки МИД Абхазии Артур Гагулия и депутат Парламента Абхазия Батал Джопуа.

В ходе очередного раунда абхазская делегация вновь акцентировала внимание на необходимости подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Согласование и подписание данного документа является ключевым вопросом повестки дня формата МЖД.

К сожалению, деструктивная позиция грузинских участников не позволяет приступить к полноценной работе над документом о международных гарантиях обеспечения безопасности. Этот ключевой вопрос повестки дня продолжает оставаться открытым.

Участники встречи отметили, что ситуация в регионе и в приграничной зоне сохраняет признаки стабильности и характеризуется как относительно спокойная. Была также отмечена необходимость начала процедуры делимитации и дальнейшей демаркации абхазо-грузинской государственной границы, что будет способствовать обеспечению безопасности на местах.

Абхазская сторона подтвердила свою заинтересованность в возобновлении работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал, как одного из важных элементов обеспечения безопасности на местах. Однако, все попытки реанимировать работу данного механизма безопасности на местах не получают поддержки со стороны грузинских участников.

В рамках работы второй рабочей группы прошло обсуждение ряда гуманитарных вопросов. В частности, абхазская сторона в очередной раз заострила внимание на проблеме международной изоляции и свободы передвижения по миру. Несмотря на все призывы обратить внимание на эту важную гуманитарную проблему, ситуация в этой области продолжает лишь усугубляться.

В ходе раунда также обсуждались ряд других проблем гуманитарного характера.

Проведение следующего, 61-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 25-26 июня 2024 года.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 05 апреля 2024 19:38

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