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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ 33 АППАРАТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Понедельник, 08 апреля 2024 14:35
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ИЗЪЯТЫ 33 АППАРАТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 8 апреля 2024. Абхазия-Информ. В г. Очамчыра демонтировано четыре майнинг-фермы. Объекты незаконной добычи криптовалют выявлены в результате совместной работы сотрудниками УЭБиПК МВД и отдела внутренних дел по Очамчырскому району при участии специалистов РУП «Черноморэнерго».

На территории домовладения гражданина Хочава Анатолия Рауфрвмчв по ул. Шинкуба работало четыре майнинг-аппарата.

По ул. Лакоба, так же на территории частного домовладения, обнаружена ферма с 15-ю функционирующими устройствами по добыче криптовалюты. Оборудование принадлежит Квачахия Розе Аполлоновне.

У гражданина Тарба Сосо Анатольвича изъято пять аппаратов, последний майнил криптовалюту на территории своего домовладения, расположенного по ул. Школьная в г. Очамчыра.

Еще девять незаконно функционирующих майнинг-устройств, принадлежащих Кохетелидзе Отару Георгиевичу, были обнаружены в его домовладении по ул. Кортава.

Всего изъято 33 аппарата, в отношении владельцев применены меры административного взыскания.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 08 апреля 2024 14:40

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