ЖИТЕЛЬ ПИЦУНДЫ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКА

Сухум. 8 апреля 2024. Абхазия-Информ. Уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства без цели сбыта возбуждено в отношении жителя г. Пицунда 1986 г.р. Чубурандзе Эдуарда Шамовича. Он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции и уголовного розыска Галского РОВД на посту ГАИ «Канал» в ходе профилактических мероприятий.

При осмотре транспортного средства данного гражданина под створкой люка сотрудниками милиции был обнаружен и изъят медицинский шприц с подготовленным к инъекции наркотическим средством «Метадон».

Принадлежность содержащегося в шприце вещества к наркотическому установлена в экспертно-криминалистическом центре МВД.

Расследование уголовного дела проводит следственное подразделение Галского РОВД. Эдуард Чубурандзе отпущен под личное поручительство.

Об этом сообщает сайт МВД.