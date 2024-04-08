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Абхазия Информ

«КРЫЛЬЯ АБХАЗИИ» – ЧЕМПИОН ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

Новости Понедельник, 08 апреля 2024 14:44
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«КРЫЛЬЯ АБХАЗИИ» – ЧЕМПИОН ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

Сухум. 8 апреля 2024. Абхазия-Информ. Команда «Крылья Абхазии» стала чемпионом Абхазии по баскетболу среди женских команд. В финале они одержали победу над баскетболистками из «РШВСМ» со счетом 57:71. Отметим, что команда «Крылья Абхазии» участвовала в чемпионате впервые.

В матче за третье место встречались команды «Спартак 2» и «Очамчыра», в упорной борьбе победу со счетом 50:54 одержали сухумские баскетболистки.

Чемпионат проходил с 16 марта по 7 апреля в городах и районах Абхазии. Соревнования прошли в четыре тура, затем состоялись полуфинал и финал. В турнире принимали участие восемь команд: «РШВСМ», «Крылья Абхазии», «Крылья Абхазии-2», «Гагра», «Спартак-2», «Спартак-3», «Новый Афон» и «Очамчыра».

Главный судья – Николай Гущин.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация баскетбола Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 08 апреля 2024 14:45

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