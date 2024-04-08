ЗОЛОТО И СЕРЕБРО НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПО ДЗЮДО
Сухум. 8 апреля 2024. Абхазия-Информ. Инал Гаделия стал победителем, а Анастасия Погосова – серебряным призером Всероссийского турнира по дзюдо среди мужчин и женщин памяти ЗТР А.Ф. Малина. Турнир прошел 6-7 апреля в городе Тамбове. В нем принимали участие 158 спортсменов.
Инал выступал в весовой категории до 100 кг, Анастасия Погосова – в весовой категории 52 кг.
Также, на турнире в весовой категории 66 кг боролся Сабри Бигвава, который, к сожалению, уступил во второй встрече спортсмену из Волгограда.
Готовил спортсменов тренер Андрей Погосов.
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