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Абхазия Информ

ДЕНИС САГАРИЯ ПРИНЯТ В АКАДЕМИЮ ФК «ЛОКОМОТИВ»

Новости Вторник, 09 апреля 2024 14:28
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Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. Абхазский футболист зачислен в Академию футбольного клуба «Локомотив» города Москвы. Сейчас спортсмен в составе московского клуба принимает участие в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ-3).

Денис Сагария является воспитанником тренера Рафаэля Багателия, последние два года он тренировался у Мераба Квеквескири.

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