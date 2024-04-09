ДЕНИС САГАРИЯ ПРИНЯТ В АКАДЕМИЮ ФК «ЛОКОМОТИВ»
Новости Вторник, 09 апреля 2024 14:28
Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. Абхазский футболист зачислен в Академию футбольного клуба «Локомотив» города Москвы. Сейчас спортсмен в составе московского клуба принимает участие в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ-3).
Денис Сагария является воспитанником тренера Рафаэля Багателия, последние два года он тренировался у Мераба Квеквескири.
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