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Абхазия Информ

В АБХАЗСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ ПРОЙДЁТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР КОМПОЗИТОРА ПЕТРА ПЕТРОВА

Новости Вторник, 09 апреля 2024 14:34
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В АБХАЗСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ ПРОЙДЁТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР КОМПОЗИТОРА ПЕТРА ПЕТРОВА

Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. Юбилейный вечер члена союза композиторов, заслуженного артиста Абхазии Петра Петрова пройдет в Абхазском государственном театре им. С. Чанба, в четверг, 18 апреля. Концерт, организованный Государственным камерным оркестром, посвящается 75-летию композитора.

В юбилейном вечере примут участия сам композитор Петр Петров, Артак Агаджанян – труба, Нана Черкезия – сопрано, Анастасия Курочкина – флейта, Вера Хагба – скрипка. Сопровождать юбилейный вечер будет Государственный камерный оркестр под руководством дирижёра Адама Хагба.

В концертную программу войдут: камерная симфония №9, Караван, концерт для скрипки с оркестром, Рондо, Экспромт, попурри на абхазские темы и романсы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 09 апреля 2024 14:40

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