АБХАЗИЯ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ПРОДАЖ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Как сообщил торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, судя по текущим бронированиям, речь идет о серьезном оживлении продаж на российском рынке.

Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. Абхазия по объемам бронирования на период майских праздников стабильно держится на втором месте после курортов Краснодарского края, спрос ощутимо вырос по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

«По данным Минтуризма республики, туры в Абхазию покупают туры очень активно и бронировать в этом году начали раньше. В основном, востребованы курорты Гагры, Пицунда и сухумские отели. По майским праздникам итоги подведут позже, зато уже есть прогноз в целом на летний сезон – прирост к прошлому году может составить 10-12%», – добавил он.

Традиционно высоким спросом пользуются объекты размещения Гагрского района, прежде всего – Пицунда, где гостиницы и пансионаты разбирают в первую очередь.

«Сейчас прорабатывается вопрос оптимизации взаимодействия с соответствующими службами Российской Федерации по приграничной инфраструктуре, чтобы сделать более комфортным и без очередей процесс проезда границы. Кстати, очень большое количество туристов приезжает к нам на автомобилях. Помимо россиян, ждем также больше гостей из Белоруссии», – подчеркнул Олег Барциц.

У туроператора «Интурист» спрос на Абхазию на майские праздники вырос вдвое по сравнению с тем же периодом 2023 года.

«Больше всего востребованы отели с развитой инфраструктурой: подогреваемые бассейны, питание полный пансион или «все включено» – сегмент с этой концепцией в республике сейчас активно развивается. Мы не ожидаем большого роста турпотока в целом по сезону, но отлично сработала кампания раннего бронирования, в том числе майские даты туристы брали заранее. Все понимают, что ближе к заезду все подорожает, да и мест в хороших отелях не останется. С другой стороны, мы взяли обширные квоты в популярных отелях, включая период весенних праздников», – рассказала директор по связям с общественностью Дарья Домостроева.

По оценке генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, доля турпотока на майские праздники составляет всего 2% от годового объема продаж Абхазии – и останется такой же в этом году.

«А в целом майские объемы по Абхазии уже превышают прошлогодние на 30%, бронируют очень хорошо, несмотря на то, что море еще холодное. Но мест в отелях в это время всем хватит, разве что за исключением каких-то редких категорий номеров, к примеру, многоместных семейных. Чаще всего запрашивают пансионаты «Пицунда», «Айтар», «Литфонд», «Самшитовая роща», тут из года в год мало что меняется», – заметил он.

По его прогнозу, рост спроса, как и годом ранее, приведет к тому, что в июне места в гостиницах и пансионатах региона на все лето будут распроданы. При этом спрос растет быстрее, чем строятся новые отели.

«Да и строят, в основном, небольшие объекты – максимум до ста номеров», – уточнил эксперт.

У туроператора Абхазия идет на втором месте в списке лидеров продаж на майские, впереди – Краснодарский край, на третьем месте – Кавминводы. Средняя продолжительность заездов – 4,5 ночи.

В компании «Алеан» республика также занимает второе место по числу бронирований на майские, на направление приходится 23% бронирований от всего объема туров на праздничные выходные. По Краснодарскому краю это 36%.

«Ожидаем, что итоги праздничных продаж покажут рост в 2-2,5 раза по сравнению с маем прошедшего года. Тем не менее, дефицита мест не наблюдается», – сказала руководитель пресс-службы Ирина Романова.

До старта купального сезона путешественники выбирают в Абхазии отели с открытыми подогреваемыми бассейнами и гостиницы, на территории которых можно провести время с наибольшим комфортом. В топе продаж – работающие по системе «все включено» «Страна души» 3*, «Апсны» 3*, «Гранд Отель Россия» 3*, «Европа» 3*, а также отель «Нарт» 4* с трехразовым питанием. С 27 апреля в этих объектах действуют программы анимации.

«Рост спроса связан с общим интересом туристов к Абхазии и повышением уровня сервиса в отелях. Так, с полного пансиона на «все включено» перешли гостиницы «Европа», «Гранд отель Россия», «Страна души». Последний в прошлом году на майские не работал, а в этом активно продает туры на праздничные даты, так что выбор расширился за счет крупного объекта размещения с хорошей инфраструктурой», – считает Романова.

В среднем стоимость отдыха на период с 9 по 12 мая в объектах с концепцией «все включено» стартует от 15 тыс. рублей на двоих. Отели без питания на эти же даты в среднем стоят от 8 тыс. на двоих, можно найти варианты и дешевле.

https://ratanews.ru/news/general/abxaziia-stala-odnim-iz-liderov-prodaz-na-maiskie-prazdniki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop