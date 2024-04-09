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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ В ТКУАРЧАЛЕ

Новости Вторник, 09 апреля 2024 22:46
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ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ В ТКУАРЧАЛЕ

Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 82-й годовщине со дня основания города Ткуарчал. В торжествах также участвовали вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, его заместитель Зураб Каджая, главы городов и районов, члены правительства, общественность.

Мероприятия начались с возложения цветов к Мемориалу защитников отечества в аллее Славы.

Торжества проходили во Дворце культуры райцентра.

Елава Администрации президента Абесалом Кварчия зачитал поздравительный адрес от имени президента Аслана Бжания, в котором, в частности, сказано:

«Дорогие жители Ткуарчала!

Сегодня мы отмечаем знаменательное событие – 82-ю годовщину города-героя Ткуарчал. Этот город, основанный в 40-х годах прошлого века, быстро превратился из живописного горного поселения в крупный промышленный центр.

В годы Отечественной войны народа Абхазии Ткуарчал стал символом стойкости и единения нашего народа. Жители города, проявив смелость и мужество, оказали сопротивление врагу и предоставили убежище беженцам из восточных сел Абхазии. Этот подвиг навсегда вписан в современную историю нашего государства.

Сегодня жители Ткуарчала полны решимости востановить свой город и вернуть ему былую славу. Мы, как государство, в свою очередь, будем оказывать посильную помощь, чтобы восстановить его экономический потенциал и обеспечить благополучие каждого его жителя.

В Ткуарчале живут настоящие патриоты, искренне любящие свой город и страну. Многие выходцы из этого города внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны.

Дорогие ткуарчалцы!

В этот знаменательный день я хочу пожелать всем вам мира, процветания и успехов. Убежден, что у города, с достоинством пережившего тяжелейшие испытания судьбы, будет великое и славное будущее.

Спасибо вам за ваше мужество, за ваш труд и терпение».

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 09 апреля 2024 22:50

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