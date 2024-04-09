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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-КРЫМСКОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Новости Вторник, 09 апреля 2024 22:50
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ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-КРЫМСКОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. Состоялось V заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабинетом министров Республики Абхазия и Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) под председательством первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба и заместителя председателя Совета министров Республики Крым – постоянного представителя Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгия Мурадова.

В заседании приняли участие представители заинтересованных ведомств обеих сторон.

Участники заслушали информацию о ходе реализации мероприятий программы сотрудничества на 2022-2024 гг., обсудили вопросы многовекторного сотрудничества на предстоящие три года в области торгово-экономического взаимодействия, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства и архитектуры, туризма, образования и науки, культуры и культурного наследия, физической культуры и спорта.

В области торгово-экономического сотрудничества cтороны договорились продолжить практику презентаций своего экономического и инвестиционного потенциала, в том числе в рамках международных мероприятий, в формате бизнес–миссий, мероприятий в режиме видеоконференцсвязи. Определили сферы торговли, двусторонние поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, поставки нерудных строительных материалов из Республики Абхазия в Республику Крым, промышленных товаров и судов различного назначения из Республики Крым в Республику Абхазия.

Договорились также учитывать в работе рекомендации торгово-промышленных палат по оптимизации системы двусторонних расчётов, обеспечивающих взаимную торговлю, и оказывать содействие предприятиям при их взаимодействии в составе Крымско-Абхазского Делового совета (КАДС). Условились созвать заседание КАДС в IV квартале 2024 года.

В области сельского хозяйства отметили необходимость активизировать сотрудничество в таких приоритетных направлениях как виноградарство, выращивание эфиромасличного сырья, аквакультуры, рыболовства. Крымская сторона подтвердила готовность организовать подготовку кадров в сфере сельского хозяйства на базе высших учебных заведений Республики Крым и просила в месячный срок направить перечень специальностей, актуальных для агропромышленного комплекса Республики Абхазия.

В области промышленности, торговли и транспорта подтвердили готовность к поставкам товаров различных направлений, производимых предприятиями Абхазии (цитрусовых и нерудных строительных материалов) и Крыма (товаров электроприборостроения, сварочного оборудования, продуктов химического производства, косметической продукции). Стороны отметили целесообразность открытия сезонного автобусного маршрута г. Сухум – г. Ялта.

Стороны договорились об активизации межмузейного и межбиблиотечного сотрудничества. Подчеркнули важность совместного сохранения культурного наследия, организации мероприятий в формате видеоконференцсвязи, обменных гастролей театров и творческих коллективов, обмена информацией о предстоящих событиях.

Достигли договоренностей об участии абхазской стороны в мероприятиях федерального образовательного проекта для молодых профессионалов творческих индустрий «Таврида-арт».

В области физической культуры и спорта стороны поддержали продолжение работы по организации регулярного обмена группами тренерско-преподавательского состава и членов сборных команд в рамках проведения совместных тренировочных и учебно-тренировочных сборов спортивных команд и соревнований. Договорились об участии спортивных команд в Межрегиональных соревнованиях по дзюдо, запланированных на базе ГБУ ДО РК «Центр единоборств «Крым-СПОРТ» и посвящённых 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Очередное заседание комиссии состоится в 2025 году.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 09 апреля 2024 22:53

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