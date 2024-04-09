ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: НАШИ ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО НОСЯТ ТОЛЬКО ПОЗИТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава приняла участие в V-м заседании Межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабмином Абхазии и Правительством Республики Крым, которое проходило сегодня – в Сухуме.

Глава ТПП представила информацию о работе, проделанной после четвертого заседания МПК.

Как известно, палата занимаемся продвижением товаров абхазских производителей на рынки, как Крыма, так и других регионов РФ, а также прилагает все усилия для того, чтобы уже на практике реализовать мероприятия, намеченные в рамках соглашения.

Тамила Мерцхулава отметила, что в рамках торгово-экономического сотрудничества происходит обмен информацией о торговом потенциале абхазских предприятий с коллегами из ТПП Республики Крым.

«Идёт активное движение вперёд с точки зрения развития республик и всех экономических показателей. В целях оптимизации сотрудничества, в ТПП Абхазии готовы предоставить площадку для презентации инвестиционного потенциала Крыма, разработать индивидуальную программу для субъектов МСП РК, с возможностью посещения профильных предприятий, ознакомления с практикой ведения бизнеса в республике, организации В2В встреч с перевозчиками на своей площадке», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она напомнила, что делегация ТПП совместно с предпринимателями приняли участие в специализированной Х-ой выставке российских производителей «РосЭкспоКрым» и «РестоОтельМаркет», которые проходили в марте текущего года в Ялте – в Крыму. У абхазской делегации была возможность ознакомить участников и посетителей выставки с продукцией абхазских производителей, уже зарекомендовавших себя как на внутреннем, так и на российском рынках. В состав делегации впервые вошли начинающие предприниматели. Кроме того, в выставке участвовали представители кафедры технологий субтропических и пищевкусовых продуктов АГУ.

В рамках выставки, абхазская делегация участвовала в работе биржи контактов, где сетевые магазины проявили интерес к абхазской продукции. Продуктовая сеть «Ашан» выразила готовность к долгосрочному сотрудничеству с индивидуальными предпринимателями Абхазии.

В рамках пребывания абхазской делегации в Крыму, состоялась встреча в Торгово-промышленной палате Республики Крым с участием представителей бизнес-сообщества Крыма с целью налаживания контактов и расширения взаимоотношений с потенциальными партнерами. Стороны обсудили возможность дальнейшего сотрудничества, обменялись опытом и полезными контактами. Более того, стороны договорились об организации в ближайшее время бизнес-миссий, которые станут эффективным инструментом работы с предпринимательским сообществом.

По словам Тамилы Мерцхулава, большое внимание по-прежнему уделяется таким направлениям, как туризм, торговля, сельское хозяйство, а предложения, которые поступают в адрес ТПП интересны и полезны. При этом, вся информация и приглашения публикуются на сайте и официальных страницах палаты, а также в соцсетях в рубрике «К сведению предпринимателей». Кроме того, адресно направляют сообщения каждому члену ТПП по отраслям и прорабатываются индивидуально с предпринимателями.

Есть определенная заинтересованность среди руководителей туристических объектов Абхазии пройти профессиональное обучение и повышение профессиональных навыков для сотрудников в Академии гостеприимства Республики Крым. Сейчас как раз палата прорабатывает данный запрос и формирует состав делегации до начала курортного сезона.

«Торгово-промышленная палата Абхазии готова к продолжению дальнейшего сотрудничества между палатами на благо развития предпринимательства наших республик. Считаю, что наши дружба и сотрудничество носят только позитивный характер», – сказала в заключение Тамила Мерцхулава.

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В 2016 году Абхазия и Крым подписали Соглашение о развитии отношений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Каждые три года стороны подписывают новые программы мероприятий. Первое заседание абхазо-крымской

Межправительственной комиссии состоялось в 2018 году.

С абхазской стороны комиссию возглавляет первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, с крымской – вице-премьер Правительства Крыма Георгий Мурадов.