 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УСИЛЯТ РАБОТУ ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Новости Среда, 10 апреля 2024 23:08
Оцените материал
(0 голосов)
УСИЛЯТ РАБОТУ ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Сухум. 10 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание в УВД по Гагрскому району, главной темой которого стала подготовка к летне-курортному сезону 2024 года. Во встрече участивовали первый замминистра Руслан Ажиба и начальник Управления уголовного розыска Алхас Габлия.

О текущем положении дел в районе доложил начальник Гагрского РУВД Денис Айба. За первый квартал 2024 года имело место 27 преступлений общеуголовной направленности против 35 в прошлом году, из которых раскрыто 20, против 28 в 2023 году. Раскрываемость составила 74,1%. Из 27 зарегистрированных преступлений – 11 являются тяжкими, пять из которых уже раскрыто.

Результаты работы сотрудников территориального подразделения Роберт Киут оценил на удовлетворительно, отметив, что в летне-курортный сезон требования к УВД Гагрского района кратно возрастут, исполнение которых будет под его личным контролем.

С 1 мая весь личный состав министерства внутренних дел Абхазии будет переведен на усиленный режим работы, заявил министр.

Роберт Киут поставил основной задачей обеспечение безопасности граждан и туристов, прибывающих на отдых, в частности, в Гагрский район, традиционно остающийся самым популярным и востребованным направлением у отдыхающих.

Ведомством разработан план мероприятий, в котором четко прописаны приоритетные направления и обязанности правоохранителей в пору летнего сезона. Отдельное внимание министр уделил внешнему виду сотрудников милиции, вежливому и профессиональному общению с гражданами и гостями страны. Кроме того, министр поручил разработать и представить ряд предложений по возможному улучшению показателей деятельности УВД по Гагрскому району.

В целях усиления работы ключевых подразделений руководство МВД не исключает кадровые перестановки в Гагрском РУВД.

«Нам нужен реальный результат. Жители и гости района должны чувствовать себя в безопасности на улицах и дорогах. Требования к вам будут расти», – отметил Киут, резюмируя встречу.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 10 апреля 2024 23:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ВОПРОСАМ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТА ЗОЛОТО И СЕРЕБРО У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.