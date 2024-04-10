УСИЛЯТ РАБОТУ ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Сухум. 10 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание в УВД по Гагрскому району, главной темой которого стала подготовка к летне-курортному сезону 2024 года. Во встрече участивовали первый замминистра Руслан Ажиба и начальник Управления уголовного розыска Алхас Габлия.

О текущем положении дел в районе доложил начальник Гагрского РУВД Денис Айба. За первый квартал 2024 года имело место 27 преступлений общеуголовной направленности против 35 в прошлом году, из которых раскрыто 20, против 28 в 2023 году. Раскрываемость составила 74,1%. Из 27 зарегистрированных преступлений – 11 являются тяжкими, пять из которых уже раскрыто.

Результаты работы сотрудников территориального подразделения Роберт Киут оценил на удовлетворительно, отметив, что в летне-курортный сезон требования к УВД Гагрского района кратно возрастут, исполнение которых будет под его личным контролем.

С 1 мая весь личный состав министерства внутренних дел Абхазии будет переведен на усиленный режим работы, заявил министр.

Роберт Киут поставил основной задачей обеспечение безопасности граждан и туристов, прибывающих на отдых, в частности, в Гагрский район, традиционно остающийся самым популярным и востребованным направлением у отдыхающих.

Ведомством разработан план мероприятий, в котором четко прописаны приоритетные направления и обязанности правоохранителей в пору летнего сезона. Отдельное внимание министр уделил внешнему виду сотрудников милиции, вежливому и профессиональному общению с гражданами и гостями страны. Кроме того, министр поручил разработать и представить ряд предложений по возможному улучшению показателей деятельности УВД по Гагрскому району.

В целях усиления работы ключевых подразделений руководство МВД не исключает кадровые перестановки в Гагрском РУВД.

«Нам нужен реальный результат. Жители и гости района должны чувствовать себя в безопасности на улицах и дорогах. Требования к вам будут расти», – отметил Киут, резюмируя встречу.

Об этом сообщает сайт МВД.