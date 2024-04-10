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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ВОПРОСАМ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТА

Новости Среда, 10 апреля 2024 23:04
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СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ВОПРОСАМ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТА

Сухум. 10 апреля 2024. Абхазия-Информ. Вице-президент, руководитель координационного штаба Бадра Гунба провёл очередное рабочее совещание на территории аэропорта «Сухум» им В.Г.Ардзинба в селе Бабышира. В совещании приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель СГБ Абхазии Темур Ахиба, генеральный директор Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба Наиль Батраев.

Участники совещания обсудили ход ремонтно-восстановительных мероприятий в рамках реализации проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации аэропорта.

На сегодняшний день развернуты полномасштабные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона.

Началось устройство геодезической разметки для определения положения временных сооружений для обслуживания пассажиров и самолетов.

Ведется подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов и цементобетонного завода. Определены основные поставщики строительных материалов.

Продолжается расчистка территории от деревьев и кустарников. Осуществляется снос зданий и сооружений, которые не будут задействованы в обслуживании пассажиров и воздушных судов.

Реализация проекта реконструкции сухумского аэропорта расширит возможности страны в международной транспортно-логистической системе и окажет значительное влияние на развитие экономики.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 10 апреля 2024 23:07

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